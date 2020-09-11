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Тедеско оценил перспективу Кокорина дебютировать за "Спартак" в игре с ЦСКА

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий Александр Кокорин свой первый матч за "Спартак" может провести в седьмом туре Российской премьер-лиги против ЦСКА.

"Он тренируется с командой с прошлой недели. Я рассчитываю, что он сыграет с ЦСКА", - сказал главный тренер "Спартака" Доменико Тедеско в ходе онлайн конференции в пятницу..

Матч ЦСКА - "Спартак" пройдет 13 сентября и начнется в 19:00 мск.

О переходе экс-форварда "Зенита" в "Спартак" официально было объявлено в начале августа. Сейчас "Спартак" подписал контракт с 29-летним Кокориным по схеме "3+1". Однако по состоянию здоровья Кокорин за "Спартак" пока еще не сыграл

Осенью 2019 года Кокорин вышел на свободу из тюрьмы, в которую попал за драки в центре Москвы. 17 февраля "Сочи" объявил о переходе Кокорина из петербургского "Зенита" на правах аренды. Арендное соглашение действовало до конца сезона. А контракт Кокорина с "Зенитом" - до 31 июля.

футбол Александр Кокорин

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