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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:01

Получивший три года тюрьмы экс-глава ВФЛА Балахничев оспорит приговор

Решение суда во Франции было озвучено в среду

Москва. 16 сентября. INTERFAX.RU - Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев планирует оспорить решение суда Парижа, который приговорил его к трем годма за сокрытие положительных допинг проб российских спортсменов.

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"Естественно, я буду апеллировать. За время следствия я не получал никакой информации. Есть две инстанции, куда я могу обратиться - суд по правам человека и Верховный суд Франции", - заявил Балахничев "Интерфаксу".

"Заявление суда о том, что я не хотел с ними сотрудничать - ложь. Они приезжали сюда года два назад, был допрос свидетелей, в этом принимали участие представители Генпрокуратуры. Я тоже там был и ответил на все вопросы. С тех пор они меня не привлекли к сотрудничеству. Ни одного сообщения из Франции о том, что меня судят, я не получал. Это какое-то судилище, в ходе которого моего мнения не было представлено. Это нарушение законов РФ и Франции, ведь они сделали все возможное, чтобы я не появлялся", - добавил он.

Ранее СМИ сообщали о том, что суд Парижа в среду приговорил Балахничева к трем годам лишения свободы. Ранее прокуратора Франции просила для него заключения на четыре года и штраф из-за обвинений в коррупции и сокрытие положительных допинг-проб спортсменов.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. Он оставил пост в 2016 году после соответствующего решения о его пожизненной дисквалификации Международной легкоатлетической ассоциации на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

легкая атлетика ВФЛА Валентин Балахничев

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