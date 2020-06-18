Экс-глава ВФЛА Балахничев назвал вакханалией судебную тяжбу во Франции вокруг него

Москва. 18 июня. INTERFAX.RU - Бывший президент Всероссийской федерации легкой атлетики Валентин Балахничев не получал уведомлений о решениях прокуратуры Франции, которая, как пишут СМИ, просит для него заключение на четыре года и штраф из-за обвинений в коррупции и сокрытие положительных допинг-проб спортсменов.

"Эта история длится с 2017 года. С этого времени мне не приходило ни одного уведомления, письма или факса, меня специально не информируют о ходе процесса", - заявил 71-летний специалист "Интерфаксу".

"Меня удивляет, что для меня просят наказание более суровое, чем для остальных участников процесса о коррупции в Международной легкоатлетической федерации. Это выглядит очень противоречиво и является нарушением всех процедур. Ведь я даже не знаю содержания обвинения. Какая-то вакханалия бесконечная", - добавил он.

Балахничев подчеркнул, что не располагает средствами для своей защиты, так как "это требует больших денег".

Ранее зарубежных СМИ появилась информация о том, что прокуратура Франции просит арестовать Балахничева на четыре года и оштрафовать почти на 2 млн евро за коррупцию и манипуляции с допинг-пробами.

Балахничев возглавлял ВФЛА с 1990 по 2015 год. Он оставил пост в 2016 году после соответствующего решения о его пожизненной дисквалификации Международной легкоатлетической ассоциации на фоне допингового скандала в российской легкой атлетике.

Обвинение в коррупции было ранее выдвинуто против бывшего руководителя международной ассоциации Ламина Диака, которому также грозит тюремный срок и денежный штраф за причастность к сокрытию положительных проб российских легкоатлетов.