Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой в поединке с Гэтжи

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по телефону поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи в субботу завершился во втором раунде удушающим приемом россиянина. Таким образом, 32-летний Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC. Он остался непобедимым бойцом, на его счету 29 побед в 29 поединках.