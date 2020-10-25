Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:01

Путин по телефону поздравил Нурмагомедова с победой в поединке с Гэтжи

Москва. 25 октября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин по телефону поздравил российского бойца смешанных единоборств Хабиба Нурмагомедова, который одержал победу над американцем Джастином Гэтжи в рамках турнира UFC, сообщил в воскресенье журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Поединок Нурмагомедова и Гэтжи в субботу завершился во втором раунде удушающим приемом россиянина. Таким образом, 32-летний Нурмагомедов защитил титул чемпиона UFC в легком весе.

После боя Нурмагомедов заявил, что завершил свои выступления в UFC. Он остался непобедимым бойцом, на его счету 29 побед в 29 поединках.

Владимир Путин Хабиб Нурмагомедов

Новости по теме

Новости

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера

Хэмилтон выиграл Гран-при Португалии и побил рекорд Шумахера

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Нурмагомедов объявил о завершении карьеры в UFC

Нурмагомедов победил Гэтжи

Россиянин Волков нокаутировал американца Харриса на турнире UFC 254

"Ротор" победил "Локомотив", впервые выиграв в РПЛ

"Спартак" победил "Краснодар" и стал лидером РПЛ

Под Выборгом был убит отец бывшего пилота "Формулы-1" Виталия Петрова

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Реал" победил "Барселону" в чемпионате Испании по футболу

"Зенит" уступил "Рубину" в домашнем матче РПЛ

Матч "Спартак" - "Ростов" в Москве разрешили провести со зрителями

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');