Матч Евролиги "Зенит" - "Панатинаикос" отменен из-за коронавируса

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - Баскетбольная Евролига приняла решение не проводить матч регулярного чемпионата между "Зенитом" и "Панатинаикосом", который был запланирован на 29 октября в Санкт-Петербурге, из-за вспышки коронавируса в греческой команде.

"Матч 6-го тура регулярного чемпионата Евролиги между петербургским "Зенитом" и афинским "Панатинаикосом", первоначально запланированный на четверг, 29 октября, отменен. В соответствии с местным законодательством, в отношении афинского "Панатинаикоса" введены карантинные меры после того, как один из членов команды сдал положительный тест, что оставляет ее без минимальных восьми игроков, пригодных для игры", - говорится в сообщении пресс-службы Евролиги.

"После внесения изменений в специальный регламент в связи с COVID-19, каждая игра может быть перенесена до трех раз, если есть свободные даты. Баскетбольная Евролига согласует с обеими командами наилучшие варианты переноса матча. Альтернативные даты будут объявлены на официальных баскетбольных площадках Евролиги после их подтверждения", - отмечается там же.

Ранее несколько матчей "Зенита" по этой причине уже были отменены матчи.