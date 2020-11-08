Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:15

Дзюба сыграет с "Краснодаром" без капитанской повязки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба попал в стартовый состав на матч с "Краснодаром", но при этом лишился капитанской повязки.

Состав "Зенита" на воскресный матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" следующий: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Деян Ловрен (кап.), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

СпортЧерчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную РоссииЧерчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную РоссииЧитать подробнее

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба в ближайшее время не будет приглашаться в национальную команду. Причина связана с появившемся в интернете видеороликом интимного содержания с участием форварда. Дзюба был также и капитаном сборной.

Матч "Зенит"-"Краснодар" начнется в 19:00.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, 15 ноября встретится в рамках Лиги наций УЕФА с Турцией, 18 ноября - с Сербией.

футбол РПЛ Зенит Краснодар Артем Дзюба

Новости по теме

Новости

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Masters в Париже

Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Masters в Париже

Сборная России по хоккею победила Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Сборная России по хоккею победила Чехию и выиграла Кубок Карьяла

Черчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную России

Черчесов решил не вызывать Дзюбу в сборную России

Медведев стал финалистом теннисного турнира Masters в Париже

Главный тренер сборной Италии по футболу Манчини заболел коронавирусом

Гол россиянина Сулейманова признан лучшим в туре Лиги чемпионов УЕФА

Футболист "Ливерпуля" Диогу Жота признан игроком недели Лиги чемпионов

Что случилось этой ночью: пятница, 6 ноября

Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного

Российские клубы в 12 матчах ЛЧ и ЛЕ не выиграли ни одного

ЦСКА уступил "Фейеноорду" в Лиге Европы УЕФА

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');