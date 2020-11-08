Дзюба сыграет с "Краснодаром" без капитанской повязки

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Нападающий петербургского футбольного клуба "Зенит" Артем Дзюба попал в стартовый состав на матч с "Краснодаром", но при этом лишился капитанской повязки.

Состав "Зенита" на воскресный матч 14-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) против "Краснодара" следующий: Михаил Кержаков (вратарь), Дуглас Сантос, Деян Ловрен (кап.), Ярослав Ракицкий, Вячеслав Караваев, Вильмар Барриос, Далер Кузяев, Вендел, Магомед Оздоев, Андрей Мостовой, Артем Дзюба.

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов сообщил, что Дзюба в ближайшее время не будет приглашаться в национальную команду. Причина связана с появившемся в интернете видеороликом интимного содержания с участием форварда. Дзюба был также и капитаном сборной.

Матч "Зенит"-"Краснодар" начнется в 19:00.

12 ноября сборная России проведет товарищеский матч с Молдавией, 15 ноября встретится в рамках Лиги наций УЕФА с Турцией, 18 ноября - с Сербией.