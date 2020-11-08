Россия, Белоруссия и Украина стали лучшими в медальном зачете ЧМ по самбо

Москва. 8 ноября. INTERFAX.RU - Сборная России выиграла медальный зачет чемпионата мира по самбо 2020 года в сербском городе Нови-Сад.

В рамках турнира соревновались молодежные, юниорские и взрослые мужские и женские национальные команды по самбо и боевому самбо.

Чемпионат мира проходил при повышенных мерах безопасности из-за пандемии коронавируса. На арене был создан безопасный "пузырь", в котором готовились к поединкам и выступали спортсмены. Тщательный контроль за соблюдение санитарных норм был обеспечен в отелях, где проживали спортсмены, которым было запрещено выходить в город.

Россияне самбисты выиграли 17 золотых медалей, 4 серебряных и 4 бронзовых.

Впервые в истории "взрослых" чемпионатов мира золотую награду завоевал камерунский боец Нжи Моулу Сейду в категории боевое самбо в весе до 100 кг. На пути к финалу камерунец победил самбистов из России, Узбекистана, а в финале - украинца Анатолия Волошинова.

"До последней минуты я верил и не сдавался. У нас был тяжелый путь, несмотря на все сложности мы прилетели. Я посвящаю эту медаль всей нашей команде, каждому члену нашей команды в отдельности, особенно президенту и всем моим коллегам по команде, потому что без их поддержки это было бы невозможно. Это мой первый чемпионат мира в боевом самбо, так как раньше я принимал участие в турнирах только по спортивному самбо. У нас была очень тяжелая подготовка, это был самый тяжелый этап, мы готовились очень серьезно", - рассказал камерунец журналистам после окончания поединка.

Еще одним героем турнира стала румынская самбистка Лавиния Флорентина Ионеску, которая завоевала сразу три медали: золото в молодежном зачете (вес свыше 75 кг), серебро - в юниорском (до 80 кг) и бронзу - во "взрослом" зачете (до 80 кг).

Один из лидеров сборной России по боевому самбо Валентин Молдавский (свыше 100 кг), выступающий в крупном американском промоушене Bellator, стал двукратным чемпионом мира. В спортивном самбо россиянин Артем Осипенко (вес свыше 100 кг) выиграл мировое первенство в восьмой раз.

Второе место заняла национальная команда Белоруссии (3,5,5), третье - сборная Украины (2,7,10).

В турнире приняли участие более 400 спортсменов из 35 стран, среди которых Беларусь, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Греция, Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Колумбия, Конго, Марокко, Мексика, Молдова, Россия, Румыния, Северная Македония, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Эстония, ЮАР.