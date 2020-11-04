Россия на ЧМ по самбо лишилась конкурента в лице Грузии из-за COVID-19

Москва. 4 ноября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной Грузии и несколько самбистов заразились коронавирусом и не прилетели в сербский Нови-Сад на чемпионат мира 2020 года, заявил журналистам президент Европейской и Всероссийской федераций самбо Сергей Елисеев.

"Сегодня мы узнали, что не приедет Грузия - один из наших конкурентов в борьбе за медали. У них многие заболели коронавирусом, в том числе их главный тренер", - сказал Елисеев журналистам.

Чемпионат мира по самбо-2020 будет совмещен с запланированным ранее в Сербии молодежным первенством мира и продлится четыре дня - с 5 по 8 ноября.

В соревновании примут участие более 400 спортсменов из разных стран, среди которых Россия, Белоруссия, Бельгия, Болгария, Босния и Герцеговина, Венесуэла, Греция, Доминиканская Республика, Индонезия, Испания, Италия, Кипр, Колумбия, Конго, Марокко, Мексика, Молдова, Румыния, Северная Македония, Сербия, США, Таджикистан, Узбекистан, Украина, Филиппины, Франция, Хорватия, Эстония, ЮАР.