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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:49

ЧМ по футболу среди клубов в Катаре перенесли на февраль

Москва. 17 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация футбола (ФИФА) объявила о переносе клубного чемпионата мира-2020 на февраль следующего года.

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Как сообщает пресс-служба ФИФА, чемпионат в Катаре пройдет с 1 по 11 февраля. Изначально турнир был запланирован на декабрь – традиционный месяц для проведения соревнования.

Перенос связан с пандемией коронавируса.

Клубный чемпионат мира в нынешнем формате впервые был проведен в 2000 году, а затем регулярно стал проводиться с 2005 года, в нем принимают участие лучшие клубы континентальных конфедераций. Европу на этот раз должна представить мюнхенская "Бавария" – действующий победитель Лиги чемпионов.

В прошлом году клубный ЧМ выиграл английский "Ливерпуль". Всего на счету европейских клубов 12 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Испанские клубы выигрывали чемпионат мира среди клубов семь раз: четыре раза - "Реал", три - "Барселона"; это лучший показатель среди отдельных стран. Четыре раза победителями становились клубы из Бразилии.

футбол ФИФА

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