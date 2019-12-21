"Ливерпуль" выиграл клубный чемпионат мира по футболу-2019

Фото: Reuters

Москва. 21 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты английского "Ливерпуля" со счетом 1:0 победили бразильский "Фламенго" (Рио-де-Жанейро) в финале клубного чемпионата мира, который прошел в Дохе (Катар).

Основное время поединка завершилось без голов. В дополнительное время на 99-й минуте за "Ливерпуль" забил Роберто Фирмино.

"Ливерпуль" стал победителем данного межконтинентального турнира впервые в своей истории.

Клубный чемпионат мира в нынешнем формате впервые был проведен в 2000 году, а затем регулярно стал проводиться с 2005 года, в нем принимают участие лучшие команды континентальных конфедераций. "Ливерпуль" в данном случае делегирован Европой как действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА. "Фламенго" в 2019 году завоевал Кубок Либертадорес.

До этого, с 1960 по 2004 год, лучший клуб мира определялся по матчам между сильнейшими командами Европы и Южной Америки (Межконтинентальный кубок).

Всего на счету европейских клубов 11 трофеев, четыре раза турнир покорялся южноамериканским клубам, ни разу - представителям других континентов.

Испанские клубы выигрывали чемпионат мира среди клубов семь раз: четыре раза - "Реал", три - "Барселона"; это лучший показатель среди отдельных стран. Четыре раза победителями становились клубы из Бразилии.