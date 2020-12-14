Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:25

"Аталанта" Миранчука сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась в понедельник.

По ее результатам итальянский футбольный клуб "Аталанта", за который играет россиянин Алексей Миранчук, получила в соперники мадридский "Реал".

В остальных парах испанская "Севилья" встретится с дортмундской "Боруссией", "Барселона" - с ПСЖ, "Порту" - с "Ювентусом", "Лейпциг" сразится с "Ливерпулем", "Атлетико" - с "Челси". "Лацио" получил в соперники "Баварию", "Боруссия" из Менхенгладбаха - "Манчестер сити".

Первые матчи команды сыграют 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - 9, 10, 16 и 17 марта.

Аталаната Реал

Новости

Победа над "Динамо" вывела "Зенит" в лидеры Российской премьер-лиги

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Наставник "Спартака" пожаловался на намек о том, что он чужой в РФ

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Кремлев возглавил Международную федерацию любительского бокса

Сборная России по биатлону установила антирекорд по серии гонок без наград

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

Лучшего футболиста мира выберут из Месси, Роналду и Левандовски

РФС пожизненно отстранил судью Матюнина за организацию "договорняка"

ЦСКА уступил загребскому "Динамо" и финишировал на последнем месте в группе ЛЕ

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

В "Ахмате" не увидели влияния санкций США на деятельность клуба

Чемпионат Европы-2021 по фигурному катанию отменен из-за коронавируса

США ввели санкции против ФК "Ахмат" и еще пяти российских компаний

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');