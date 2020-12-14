"Аталанта" Миранчука сыграет с "Реалом" в 1/8 финала Лиги чемпионов

Москва. 14 декабря. INTERFAX.RU - Жеребьевка стадии 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА состоялась в понедельник.

По ее результатам итальянский футбольный клуб "Аталанта", за который играет россиянин Алексей Миранчук, получила в соперники мадридский "Реал".

В остальных парах испанская "Севилья" встретится с дортмундской "Боруссией", "Барселона" - с ПСЖ, "Порту" - с "Ювентусом", "Лейпциг" сразится с "Ливерпулем", "Атлетико" - с "Челси". "Лацио" получил в соперники "Баварию", "Боруссия" из Менхенгладбаха - "Манчестер сити".

Первые матчи команды сыграют 16, 17, 23 и 24 февраля, ответные - 9, 10, 16 и 17 марта.