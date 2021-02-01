Музей хоккея в Москве закрылся из-за нехватки денег

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Музей хоккея в Москве, испытывающий проблемы с финансированием, объявил о своем закрытии.

"Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год 75-летия отечественного хоккея музей, видимо, оказался никому не нужен. Поэтому с 1 февраля 2021 года музей закрыт", - сообщил сайт музея в фейсбуке.

Друзья, у нас грустная новость. Уже несколько месяцев музей хоккея лишен финансирования. К огромному сожалению в год... Опубликовано Музей Хоккея Понедельник, 1 февраля 2021 г.

Музей был открыт в мае 2016 года.