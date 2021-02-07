Гандболистки ЦСКА обыграли "Будучность" в матче Лиги чемпионов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА нанес поражение черногорской "Будучности" в матче 13-го раунда группового этапа женской Лиги чемпионов.

Встреча, прошедшая в Москве в воскресенье, завершилась со счетом 27:23 (12:10) в пользу армейского клуба.

ЦСКА в предыдущем туре 1 февраля разгромил хорватскую "Подравку" и в группе В обеспечил себе место не ниже второго, которое дает прямую путевку в четвертьфинал турнира.

13 февраля, в заключительном туре группового этапа, ЦСКА в гостях сыграет с венгерским "Дьером". В случае победы, россиянки возглавят группу В.

Для ЦСКА, образованного в 2019 году, это дебютное участие в ЛЧ. Команда, ставшая третьей в Суперлиге по итогам сезона-2019/20, получила wild card. Также в Лиге чемпионов, в группе А, Россию представляет действующий победитель Суперлиги, команда "Ростов-Дон".

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проводят двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.