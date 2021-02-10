Российские биатлонистки использовали базу НАТО при подготовке к ЧМ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Женская сборная России по биатлону провела серию тренировок на военной базе НАТО перед стартом на чемпионате мира в словенской Поклюке, заявил старший тренер команды Михаил Шашилов.

По его словам, эта мера носила вынужденный характер.

"С трассами здешними мы, конечно, за это время хорошо познакомились, изучили. Высота Поклюки - коварная, акклиматизация тут проходит непросто. Да и нельзя сказать, что в начале этих двух недель тут все было для нас готово. Сначала пускали только на туристическую трассу, бани закрыты, тренажерный зал - закрыт. Все готовятся к чемпионату мира", - цитирует пресс-служба Союза биатлонистов России Шашилова.

"Мы, кстати, не одни, кто с этим столкнулся. С нами сюда сборные Украины и Словении заехали, у них те же трудности возникли", - отметил тренер.

"Тут рядом база военная, казармы. Словения же в блок НАТО входит. Поехал туда. Встретился с целым генералом, подписали им наши календари новогодние, разную сувенирку привезли, посидели-поговорили-пообщались. Нашли в итоге общий язык, пошли нам навстречу. Пустили в армейский тренажёрный зал, большое спасибо могу им сказать от себя и от команды", - сказал он.

"Так что считайте, частично на базе НАТО к чемпионату мира готовились. Проводили индивидуальные силовые тренировки в тренажёрном зале у местных армейцев", - добавил он.

ЧМ в Поклюке стартует 10 февраля и завершится 21 февраля.