Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Власов сообщил, что заразился коронавирусом.

"Вчера сдал положительный тест на COVID! Бой со Смитом отменен!" – написал спортсмен в инстаграме.

По словам Власова, чувствует он себя прекрасно, "никаких симптомов забеливания нет".

"Но таковы правила! Хочу принести свои извинения всем, кто ждал этот бой! Мне очень жаль!" – добавил он.

В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Власов должен был провести бой против американца Джо Смита за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.

На счету 34-летнего Власова в профессиональном боксе 45 побед (в том числе 26 – нокаутом) и три поражения в 48 поединках. 31-летний Джо Смит выиграл 26 боев (21 – нокаутом) и трижды проиграл.