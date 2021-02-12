Россиянин Власов подхватил COVID перед боем за чемпионский пояс WBO
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Максим Власов сообщил, что заразился коронавирусом.
"Вчера сдал положительный тест на COVID! Бой со Смитом отменен!" – написал спортсмен в инстаграме.
По словам Власова, чувствует он себя прекрасно, "никаких симптомов забеливания нет".
"Но таковы правила! Хочу принести свои извинения всем, кто ждал этот бой! Мне очень жаль!" – добавил он.
В ночь на воскресенье в Лас-Вегасе Власов должен был провести бой против американца Джо Смита за звание чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе.
На счету 34-летнего Власова в профессиональном боксе 45 побед (в том числе 26 – нокаутом) и три поражения в 48 поединках. 31-летний Джо Смит выиграл 26 боев (21 – нокаутом) и трижды проиграл.