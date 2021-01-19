Нокаут в исполнении Поветкина признан лучшим в 2020 году по версии WBC

Боксер Александр Поветкин. Архивное фото. Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 19 января. INTERFAX.RU - Всемирный боксерский совет (WBC) признал нокаут в исполнении россиянина Александра Поветкина в бою против британца Диллиана Уайта лучшим в прошлом году, сообщает пресс-служба WBC.

Поединок прошел в британском Брентвуде в ночь на 23 августа по московскому времени. Россиянин нокаутировал соперника в пятом раунде. При этом сам он дважды оказался в нокдауне в предыдущем раунде.

And they gave us excellent KO's (x2) 🔰🔝🏆



Thanks all for everything and we can wait to see you boxing this year. pic.twitter.com/b3xRAf0b66 — World Boxing Council (@WBCBoxing) January 18, 2021

Благодаря той победе, Поветкин завоевал титул временного чемпиона WBC в супертяжелом весе.

На счету 41-летнего Поветкина в настоящее время 36 побед (25 - нокаутом), два поражения и одна ничья.