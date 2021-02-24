МОК начнет переговоры с австралийским Брисбеном о проведении летних ОИ-2032

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Австралийский Брисбен является наилучшим кандидатом для проведения летних Олимпийских игр 2032 года, говорится в сообщении Международного олимпийского комитета (МОК) в среду.

"МОК начнет переговоры с оргкомитетом Брисбен 2032, Австралийским олимпийским комитетом о возможном проведении там летних Олимпийских игр 2032 года", - сообщили в пресс-службе.

Президент МОК Томас Бах заявил, что заявка Брисбена соответствует критериям, выдвигаемым к стране-кандидату в 2020 году, а также Олимпийской повестке на ближайшую пятилетку "2020+5".

"Популярность олимпийских видов спорта в Австралии и Океании заметно возросла после фантастических Олимпийских игр 2000 года в Сиднее. Вот почему мы видим сильную общественную поддержку. Мы решили воспользоваться возможностью, чтобы перейти к следующему этапу наших дискуссий о возвращении Олимпийских игр (в Австралия) 32 года спустя. Таким образом, мы также признаем возросшую силу австралийской команды и других спортсменов со всего континента на Олимпийских играх за последние десятилетия", - отметил Бах.

Кроме Брисбена, о желании принять в 2032 году летние Олимпийские игры заявляли Доха (столица Катара), Будапешт (столица Венгрии), регион Рейн-Рур (ФРГ), города Чэнду и Чунцин (Китай).