"Нью-Йорк Рейнджерс" проиграл "Филадельфии" в первом матче в НХЛ без Панарина

Москва. 25 февраля. INTERFAX.RU -

Хоккеисты "Нью-Йорк Рейндерс" потерпели поражение от "Филадельфии" в гостевом матче в рамках Национальной хоккейной лиги.

Результат встречи – 4:3 (2:1, 2:1, 0:1) в пользу "Филадельфии".

Для "Рейнджерс" игра стала первой после отстранения российского нападающего Артемия Панарина в связи с поступившими в его адрес обвинениями в избиении (10 лет назад) девушки.

В нынешнем сезоне Панарин сыграл в НХЛ 14 матчей, в которых набрал 18 (5+13 по системе "гол+пас") очков.