Экс-партнер Панарина по "Витязю" опроверг факт избиения им девушки

Москва. 24 февраля. INTERFAX.RU - Бывший хоккеист подольского "Витязя" Михаил Анисин заявил, что слова экс-наставника команды Андрея Назарова о том, что игравший за нее ныне форвард "Рейнджерс" Артемий Панарин якобы ударил в свое время девушку в Риге, не соответствуют действительности.

"Ничего сверхкриминального в караоке тогда не произошло, а то пишут, что он якобы кого-то жестко избил. Этого не было", - приводит слова Анисина "Спорт-Экспресс".

Ранее в СМИ появилась высказывания Назарова о том, что Панарин в 2011 году напал на девушку в Риге, по его словам инцидент имел место в баре местной гостиницы.

Анисин при этом не стал отрицать самого конфликта.

"Была там одна компания. То ли мы зазывали их танцевать, то ли кто-то из них грубое нам сказал. Ударов, как утверждают, я не помню. Девочки сами были уже вдрабадан пьяные", - говорит Анисин.

"Сказали они нам пару фраз. Вроде даже в мой адрес. Максимум, что могло быть, - Тема слегка оттолкнул одну из девушек. И то не факт, что это произошло. Но ударов и тем более разбитого лица точно не было. Вы же представляете, что с тобой сделают, если попадешь в такой скандал за границей?" – утверждает экс-хоккеист "Витязя".

Анисин также убежден, что никакого отношения к политике инцидент не имел.

"(…) не понимаю, зачем постоянно смешивают политику и спорт. Я категорически против этого. Мы различаемся с Панариным во взглядах. Тут нас только жизнь рассудит. Но политика совершенно не имеет отношения к событиям, произошедшим в Риге много лет назад", - подчеркнул он.

22 февраля клуб НХЛ "Рейнджерс" выступил с заявлением, в котором заступился за Панарина.

"Артемий активно отрицает все обвинения, изложенные в этой сфабрикованной истории. Очевидно, что это тактика запугивания, которая используется против него за его недавние политические высказывания. Артемий потрясен и обеспокоен и некоторое время проведет вне команды. "Рейнджеры" полностью его поддерживают и будут помогать ему выяснить, откуда появилась эта информация", - сообщает пресс-служба клуба.

Артемий Панарин является серебряным и дважды бронзовым призером чемпионата мира в составе сборной России, также он выиграл золото молодежного ЧМ. Вместе с партнерами по петербургскому СКА Панарин выиграл Кубок Гагарина. В "Нью-Йорк Рейнджерс" он играет с 2019 года, в НХЛ также защищал цвета "Чикаго" и "Коламбуса".