МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы
Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Милан" попали в одну пару по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.
Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу.
Составы остальных пар выглядят следующим образом: "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" (Украина) – "Вильярреал" (Испания), "Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия), "Динамо" (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия), "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия), "Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия).
Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные - 18 марта.
На предыдущей стадии турнира участие принимал российский "Краснодар", но по сумме двух встреч уступил загребскому "Динамо". "Краснодар" оказался единственным представителем России, кому удалось выйти в плей-офф еврокубков.