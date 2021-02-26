Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:07

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы

МЮ сыграет с "Миланом" в 1/8 финала Лиги Европы
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Английский футбольный клуб "Манчестер Юнайтед" и итальянский "Милан" попали в одну пару по итогам жеребьевки 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

Церемония жеребьевки прошла в швейцарском Ньоне в пятницу.

Составы остальных пар выглядят следующим образом: "Аякс" (Нидерланды) – "Янг Бойз" (Швейцария), "Динамо" (Украина) – "Вильярреал" (Испания), "Рома" (Италия) – "Шахтер" (Украина), "Олимпиакос" (Греция) – "Арсенал" (Англия), "Динамо" (Хорватия) – "Тоттенхэм" (Англия), "Славия" (Чехия) – "Рейнджерс" (Шотландия), "Гранада" (Испания) – "Мольде" (Норвегия).

Первые матчи 1/8 финала пройдут 11 марта, ответные - 18 марта.

На предыдущей стадии турнира участие принимал российский "Краснодар", но по сумме двух встреч уступил загребскому "Динамо". "Краснодар" оказался единственным представителем России, кому удалось выйти в плей-офф еврокубков.

футбол Лига Европы УЕФА

Новости по теме

Новости

РФС перенес на месяц матчи Кубка России по футболу

Сменился владелец издания Sports.ru

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

Акинфеев изолирован от ЦСКА из-за недомогания с признаками ОРВИ

Большунов за инцидент с Мяки отделался испытательным сроком и штрафом

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

"Аталанта" в меньшинстве без Миранчука уступила "Реалу" в ЛЧ

МОК начнет переговоры с австралийским Брисбеном о проведении летних ОИ-2032

Буффон признан лучшим вратарем мира с 1987 года по версии IFFHS

Экс-партнер Панарина по "Витязю" опроверг факт избиения им девушки

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"

"Аякс" объявил о возвращении Квинси Промеса в "Спартак"
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');