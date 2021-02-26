ФК "Краснодар" последним из российских клубов вылетел из еврокубков

Москва. 26 февраля. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Краснодар" со счетом 0:1 уступил загребскому "Динамо" в ответном матче 1/16 финала Лиги Европы УЕФА.

На 31-й минуте встречи, прошедшей в Хорватии, в составе "Динамо" отличился Мислав Оршич.

По сумме двух встреч (в первой российский клуб на своем поле уступил со счетом 2:3) "Краснодар" выбыл из турнира и еврокубков сезона-2020/21 в целом.

В плей-офф еврокубков "Краснодар" оказался единственным представителем России. На стадию 1/16 финала Лиги Европы он был делегирован Лигой чемпионов как команда, занявшая третье место в своей группе ЛЧ. Московский "Локомотив" и петербургский "Зенит", также игравшие в основной стадии Лиги чемпионов, стали последними в своих группах и еще осенью покинули еврокубки.

Между тем, три клуба представили Россию в групповой стадии ЛЧ впервые в истории турнира.

В свою очередь, по итогам группового этапа Лиги Европы не смог пробиться в плей-офф московский ЦСКА. Кроме того, квалификационную стадию Лиги Европы не смогли преодолеть московское "Динамо" и "Ростов" (Ростов-на-Дону).