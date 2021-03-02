Бывший главный тренер "Спартака" Романцев госпитализирован с инфарктом

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Бывший главный тренер московского "Спартака" Олег Романцев был госпитализирован в Москве с инфарктом, сообщает пресс-служба столичного футбольного клуба.

"Романцеву успешно сделали операцию, сейчас врачи оценивают его состояние как стабильное. ФК "Спартак-Москва" желает нашей легенде скорейшего восстановления. Олег Иванович, мы с вами!" - говорится в сообщении.

Романцеву 67 лет. В качестве футболиста выступал за "Спартак" с 1976 по 1983 год. В 1989 году возглавил "Спартак" в качестве тренера и небольшим перерывом (с 1995 по 1997 год) тренировал москвичей до 2003 года.

В качестве главного тренера "Спартака" Романцев восемь раз становился чемпионом России, один раз - чемпионом СССР (в 1989 году). При Романцеве "Спартак" выигрывал Кубок СССР (сезон-1991/92), Кубок России (трижды) и Кубок стран СНГ (девять раз).