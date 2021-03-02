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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:33

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым

Боец UFC Чимаев передумал завершать карьеру после беседы с Кадыровым
Хамзат Чимаев
Фото: Chris Unger/Zuffa

Москва. 2 марта. INTERFAX.RU - Шведский боец смешанных единоборств чеченского происхождения Хамзат Чимаев, объявивший о завершении карьеры в UFC, скорректировал свои планы после общения с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

"Друзья, вы наверняка уже слышали новость про Хамзата Чимаева, который в своем аккаунте заявил об уходе из UFC. Не поверив своим глазам, я позвонил и поговорил с Чимаевым", - написал Кадыров в соцсети Вконтакте.

"Хамзат рассказал, что восстановление после болезни протекает медленно, и, пытаясь быть честным и откровенным с болельщиками, он решил не обнадеживать их. Я сказал ему, что от этой новости расстроился весь чеченский народ. Напомнил Чимаеву, что на его победу возлагает большие надежды вся молодежь, которую он вдохновляет, да что говорить - миллионы болельщиков в России и мире!" – отметил глава Чечни.

По словам Кадырова, "Чимаев понял, насколько его карьера важна для каждого чеченца и пообещал приложить все усилия, чтобы восстановиться в кратчайшие сроки".

"В ближайшее время он прилетит в республику, где закончит курс реабилитации, проведет сборы и начнет тренировки. А это значит, что Хамзат не уходит, он остается и будет биться до конца!

Ранее 26-летний Чимаев, выступающий за Швецию, объявил о завершении карьеры в UFC. Свое решение он объяснил затянувшимся восстановлением после болезни коронавирусом. В смешанных единоборствах Чимаев одержал девять побед в девяти поединках. В том числе восемь – нокаутом.

UFC Рамзан Кадыров

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