Волков нокаутировал Оверима на турнире UFC в США

Александр Волков нокаутировал Алистара Оверима Фото: Chris Unger/Zuffa LLC via Getty Images

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский боец смешанных единоборств Александр Волков победил нидерландца Алистара Оверима в главном поединке турнира UFC Fight Night 184 (UFC Vegas 18) в Лас-Вегасе.

32-летний Волков нокаутировал 40-летнего соперника во втором раунде.

Участники поединка, прошедшего в воскресенье утром по московскому времени, представляли тяжелый вес.

Для россиянина эта победа стала 33-й в смешанных единоборствах. Также на его счету восемь поражений. Что касается Оверима, он потерпел 19-е поражение, имея на своем счету 47 побед.

В бойцовском вечере участие принял еще один представитель России, Тимур Валиев. В рамках предварительного карда он одержал победу над американцем Мартином Дэем. Победа россиянину присуждена единогласным решением рефери.