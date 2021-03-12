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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:48

АО "Капитальные активы" подало иск к ФК "Спартак" на сумму более 88 млн рублей

Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иск к футбольному клубу "Спартак" со стороны акционерного общества "Капитальные активы" зарегистрирован в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.

Сумма иска составляет 88 млн 343 тыс. 436,25 рубля.

Третьими лицами заявлены владелец футбольного клуба "Спартак" и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, а также первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.

Подробности претензии не разглашаются.

футбол ФК Спартак

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