АО "Капитальные активы" подало иск к ФК "Спартак" на сумму более 88 млн рублей
Москва. 12 марта. INTERFAX.RU - Иск к футбольному клубу "Спартак" со стороны акционерного общества "Капитальные активы" зарегистрирован в электронной картотеке Арбитражного суда Москвы.
Сумма иска составляет 88 млн 343 тыс. 436,25 рубля.
Третьими лицами заявлены владелец футбольного клуба "Спартак" и вице-президент "Лукойла" Леонид Федун, а также первый вице-президент "Лукойла" Александр Матыцын.
Подробности претензии не разглашаются.