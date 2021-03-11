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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:46

"Спартак" попросил Дюкова объяснить решения КДК перед игрой с "Динамо"

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" обратился к главе Российского футбольного союза Александру Дюкову с просьбой публично разъяснить решения КДК РФС в четверг по желтым карточкам в преддверии матча 22-го тура против столичного "Динамо".

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"В частности, была отменена желтая карточка футболиста "Динамо" Даниила Фомина, полученная в матче прошлого тура против "Тамбова". Это позволит ему сыграть в ближайшую субботу со "Спартаком". При этом четвертое по счету предупреждение Самуэля Жиго, которое игрок "Спартака" получил во встрече с "Краснодаром", отменено не было (что лишает защитника возможности сыграть против "Динамо" – ИФ)", - говорится в заявлении, распространенном пресс-службой клуба.

"Считаем, что подобные решения, способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно — во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу", - говорится в заявлении.

Матч "Динамо" – "Спартак" пройдет 13 марта на динамовском стадионе.

В настоящее время "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Динамо" – на пятом месте (36 баллов). "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков, "Спартак" - третье (38).

футбол ФК Спартак

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