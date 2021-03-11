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РФС объяснил "Спартаку" решения по желтым карточкам

Москва. 11 марта. INTERFAX.RU - Решения Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза по желтым карточкам футболистов "Спартака" и "Динамо" приняты высококвалифицированными экспертами, сообщили в пресс-службе РФС, реагируя на претензии "красно-белых".

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"При вынесении решения об отмене желтых карточек КДК РФС руководствуется материалами Экспертно-судейской комиссии. ЭСК состоит из высококвалифицированных экспертов с большим опытом в судействе, в том числе и иностранных арбитров. Итоги сегодняшнего заседания комиссии были оперативно переданы в КДК", - говорится в сообщении.

"На их основании комитет принял решение отменить предупреждение игрока "Динамо" Даниила Фомина, а также подтвердил решение арбитра о вынесении предупреждения игроку "Спартака" Самуэлю Жиго", - отмечается в сообщении.

Ранее "Спартак" выступил с просьбой к главе РФС Александру Дюкову разъяснить решения КДК РФС в четверг по желтым карточкам в преддверии матча 22-го тура против столичного "Динамо".

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"Считаем, что подобные решения (оставить в силе желтую карточку Жиго и отменить предупреждение Фомину - ИФ), способные оказать серьезное влияние на предстоящий матч, должны быть разъяснены максимально подробно - во избежание неверных толкований и нанесения репутационного ущерба российскому футболу", - говорится в заявлении.

Матч "Динамо" - "Спартак" пройдет 13 марта на динамовском стадионе.

В настоящее время "Спартак" занимает третье место в турнирной таблице, набрав 38 очков. "Динамо" - на пятом месте (36 баллов). "Динамо" занимает пятое место в турнирной таблице, набрав 36 очков, "Спартак" - третье (38).

футбол РФС ФК Спартак

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