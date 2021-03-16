Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:27

Стадиону "Арена Львов" решили присвоить имя Степана Бандеры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к правительству Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

"Депутаты "Европейской солидарности" предлагают присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры. Депутаты Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" инициируют обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры", - сообщает пресс-служба "Евросолидарность Львов" в фейсбуке со ссылкой на депутата облсовета фракции Ольги Березюк.

По ее словам, обращение поддержали 68 депутатов.

Стадион "Арена Львов" был открыт в ноябре 2011 года. Здесь прошли несколько матчей чемпионата Европы-2012, который Украина проводила совместно с Польшей. Вмещающий почти 35 тысяч зрителей стадион является домашней ареной футбольного клуба "Львов".

футбол Украина

Новости по теме

Новости

Овечкин догнал Эспозито по голам в НХЛ

Овечкин догнал Эспозито по голам в НХЛ

CAS объяснил запрет на "Катюшу" вместо гимна РФ ассоциацией с Россией

Назван состав сборной России на стартовые матчи отбора к ЧМ-2022

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

ФИФА заподозрила трех российских футболистов в допинге

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Медведев обойдет Надаля и станет второй ракеткой мира

Даниил Медведев выиграл теннисный турнир в Марселе

Россия стала седьмой в смешанной эстафете на этапе КМ по биатлону

Российская лыжница Ступак стала второй в общем зачете Кубка мира

Умершие знаменитости

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

Скончался знаменитый британский комментатор "Формулы-1" Мюррей Уокер

"Спартак" победил "Динамо" и вышел на второе место в чемпионате РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код