Стадиону "Арена Львов" решили присвоить имя Степана Бандеры

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Депутаты Львовского областного совета поддержали обращение к правительству Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры.

"Депутаты "Европейской солидарности" предлагают присвоить стадиону "Арена Львов" имя Степана Бандеры. Депутаты Львовского областного совета от фракции "Европейская солидарность" инициируют обращение к Кабинету министров Украины и Министерству молодежи и спорта Украины о присвоении стадиону "Арена Львов" имени Степана Бандеры", - сообщает пресс-служба "Евросолидарность Львов" в фейсбуке со ссылкой на депутата облсовета фракции Ольги Березюк.

По ее словам, обращение поддержали 68 депутатов.

Стадион "Арена Львов" был открыт в ноябре 2011 года. Здесь прошли несколько матчей чемпионата Европы-2012, который Украина проводила совместно с Польшей. Вмещающий почти 35 тысяч зрителей стадион является домашней ареной футбольного клуба "Львов".