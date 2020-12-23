Стадион "Спартака" будет переименован в "Открытие банк Арена"

Москва. 23 декабря. INTERFAX.RU - Стадион футбольного клуба "Спартак" будет переименован по инициативе спонсора: новое название призвано отражать связь непосредственно с банком "Открытие", а не с брендом "Открытие" как таковым, который уходит корнями в эпоху прежних собственников группы.

Банк "Открытие" планирует заменить установку на крыше спартаковского стадиона и вместо надписи "Открытие Арена", появившейся еще при бывших собственниках кредитной организации в 2014 году, смонтировать новую - "Открытие банк Арена", свидетельствует закупочная документация дочернего банка ЦБ.

Банк в декабре разместил закупку на выполнение работ по демонтажу существующей крышной конструкции, а также изготовлению и установке новой. Максимальная стоимость договора составит 10 млн рублей.

В пресс-службе банка "Открытие" "Интерфаксу" подтвердили, что речь идет именно о переименовании стадиона.

"Переименование "Открытие арены" (стадион "Спартак") в "Открытие банк Арена" планируется в 2021 году. Все необходимые документы оформлены. Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк уже в течение многих лет оказывает ФК "Спартак-Москва". Такая форма названия стадионов - типичная практика для мирового спорта", - прокомментировала пресс-служба банка.

"Открытие" и "Спартак" заключили пятилетний нейминговый контракт в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 году "Открытие" и футбольный клуб продлили соглашениемпосле начала санации и смены собственника (вместо группы частных лиц, среди которых были и владельцы "Спартака" Вагит Алекперов и Леонид Федун, им стал ЦБ РФ). По договору стадион "Спартака" будет носить имя банка до 2023 года.

До "Открытие Арены" у "Спартака" не было своего стадиона: для проведения домашних матчей клубу приходилось арендовать другие московские арены.

Во время Кубка конфедераций и чемпионата мира 2018 года арена, принимавшая матчи турниров, носила название "Спартак", поскольку по регламенту ФИФА стадион во время этих соревнований не может носить спонсорское название.