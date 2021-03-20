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ХК СКА сравнял счет в четвертьфинальной серии с московским "Динамо"

Магнитогорский "Металлург" уступил в матче 1/4 финала омскому "Авангарду"

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Московское "Динамо" потерпело поражение от петербургского СКА во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги.

Результат встречи, прошедшей в субботу в Санкт-Петербурге, - 1:0. В конце поединка СКА реализовал большинство, отличился Сергей Марченко (58-я минута).

Счет в серии до четырех побед стал 1-1. 22 марта в Москве состоится третий матч.

Между тем хоккеисты магнитогорского "Металлурга" в овертайме уступили омскому "Авангарду" во втором матче 1/4 финала Кубка Гагарина.

Встреча в подмосковной Балашихе, где "Авангард" проводит домашние матчи, завершилась со счетом 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 1:0). Решающую шайбу на 75-й минуте забросил Сергей Толчинский.

Счет в серии - 1-1. Третий матч состоится 22 марта в Магнитогорске.

СКА Динамо

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