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Южная Корея сообщила МОК о намерении провести ОИ-2032 совместно с КНДР

Москва. 1 апреля. INTERFAX.RU - Власти Сеула заявили в четверг, что уведомили Международный Олимпийский комитет (МОК) о предложении провести летние Олимпийские игры в 2032 году совместно с Пхеньяном, сообщает агентство "Ренхап".

"МОК выбрал австралийский Брисбен предпочтительным местом для проведения летних Олимпийских игр в 2032 году, о чем было неожиданно объявлено 25 февраля. Правительство Южной Кореи и город Сеул незамедлительно выразили сожаление по поводу этого решения и провели консультации с МОК, которые привели к предложению о совместном проведении", - цитирует агентство выдержки из заявления властей южнокорейской столицы.

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Власти Сеула сообщили, что направили будущей комиссии МОК по проведению игр письменное предложение о совместном с Пхеньяном проведении Олимпиады.

Правительство также обратилось с просьбой к комитету о продолжении переговоров с другими городами, где возможно проведение Олимпиады.

"Ренхап" напоминает, что президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин и северокорейский лидер Ким Чен Ын согласились сотрудничать по вопросу совместного проведения летних Олимпийских игр в 2032 году через совместную декларацию с Пхеньяном, принятую в 2018 году.

Правительство Сеула заявило, что его предложение о совместном проведении Олимпиады содержит пять основных концепций, включая снижение затрат и минимальный ущерб окружающей среде, межкорейские связи и мир, а также сочетание передовых технологий и корейской культуры.

В частности, как сообщает агентство, в предложении подробно говорится о достижении глобального мира с помощью спорта и других положительных результатов с помощью совместного проведения Олимпийских игр Сеулом и Пхеньяном.

Олимпиада Южная Корея КНДР

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