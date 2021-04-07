Более 300 допинг-тестов сдали игроки КХЛ, МХЛ и ЖХЛ в текущем сезоне

Москва. 7 апреля. INTERFAX.RU - Международная федерация (ИИХФ) хоккея взяла 340 тестов на допинг у участников чемпионатов Континентальной, Молодежной и Женской хоккейных лиг в текущем сезоне, сообщает пресс-служба КХЛ.

"Взаимодействие с ИИХФ по вопросам антидопингового обеспечения сезона 2020/2021 года проходит в рабочем режиме, проверки команд осуществляются по графику, составленному ИИХФ, и являются закрытой информацией для всех участников. Всего на данный момент взято 340 проб. Тестирование будет продолжаться до конца проведения матчей в текущем сезоне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что допинг-контроль чемпионатах, начиная с сезона-2015/2016, проводится совместно с ИИХФ, которая является антидопинговой организацией и осуществляют тестирование игроков Лиги согласно кодексу ВАДА. Договор с ИИХФ, согласно сообщению, позволяет проводить все необходимые процедуры допинг-контроля на матчах чемпионатов.

Кроме того, совместными комиссиями ИИХФ и ВАДА проводятся аудиторские проверки процедур тестирования на предмет соблюдения международных антидопинговых правил.