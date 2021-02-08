Свыше 300 игроков КХЛ переболели коронавирусом

Москва. 8 февраля. INTERFAX.RU - Более половины тысячи человек в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) перенесли болезнь, вызванную коронавирусной инфекцией, сообщил президент КХЛ Алексей Морозов.

"На вечер 6 февраля в КХЛ переболели 572 человека, из которых 305 являются игроками. В настоящий момент в списке травмированных по причине COVID-19 находится один игрок", - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ в понедельник.

По словам Морозова, вакцинация игроков в клубах КХЛ не носит обязательный характер

"Вакцинация является добровольной. Есть клубы, в которых уже проводят вакцинацию; ещё в нескольких планируют делать после тестирования на иммунитет, и только не болевшим", - приводит слова Морозова пресс-служба КХЛ.

Предыдущий сезон в КХЛ не был завершен из-за пандемии коронавируса. Перед стартом и по ходу нынешнего сезона в ряде клубов были выявлены массовые случаи заражения вирусом. Это приводило к отмене или переносам матчей. Так, пару раз петербургский СКА вынужден был на матч молодежный состав команды, ею по ходу игры руководил не тренер Валерий Брагин (тоже выбыл из-за коронавируса), а менеджер Роман Ротенберг. В частности игру против "Ак Барса" команда под его руководством провела достойно, уступив лишь по буллитам.