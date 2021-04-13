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Провалившие выступление в Евролиге "Химки" утвердили нового тренера

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Андрей Мальцев, исполнявший обязанности главного тренера баскетбольного клуба "Химки", окончательно утвержден в этой должности, сообщает пресс-служба команды во вторник.

"Сегодня решением руководства клуба приставка "и.о" была снята, и Мальцев был утвержден главным тренером команды", - говорится в сообщении.

Мальцев стал исполняющим обязанности главного тренера 15 января после отставки литовца Римаса Куртинайтиса, который руководил командой с 2019 года.

Мальцев с 2020 года начал работу в системе "Химок", возглавив "Химки-Подмосковье" (фарм-клуб "Химок"). В декабре 2020 года 55-летний специалист стал ассистентом Куртинайтиса в основной команде. Ранее Мальцев возглавлял "Спартак" (Санкт-Петербург), молодежную и вторую команды ЦСКА (Москва), а также работал ассистентом главного тренера молодежной сборной России.

"Химки" в текущем розыгрыше регулярного чемпионата Евролиги заняли последнее, 18-е место, одержав по ходу турнира четыре победы и потерпев 30 поражений. В розыгрыше регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ "Химки" занимают седьмое место.

баскетбол Евролига БК Химки

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