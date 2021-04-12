Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 23:07

"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" завоевали путевку в плей-офф Евролиги, главного клубного турнира континента.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Зенит" на своей площадке одолел своего конкурента за место в плей-офф, греческую команду "Панатинаикос". Результат встречи – 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23) в пользу российского клуба.

В итоге "Зенит" занял в регулярном чемпионате восьмое место и на первой стадии плей-офф будет играть с испанской "Барселоной" (которая заняла первую строчку). Еще один российский клуб, ЦСКА (второе место), как сообщалось, сыграет с турецким "Фенербахче" (седьмое). "Панатинаикос" оказался за пределами топ-8, в результате выбывает из турнира.

баскетбол Евролига

Новости по теме

Новости

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА победил "Ротор" в чемпионате России по футболу

Финал Кубка России по футболу пройдет в Нижнем Новгороде

ФК "Спартак" остался недоволен судейством в матче с "Локомотивом"

ФК "Спартак" остался недоволен судейством в матче с "Локомотивом"

Российская теннисистка Кудерметова впервые выиграла турнир WTA

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в 25-м туре чемпионата России по футболу

"Спартак" проиграл "Локомотиву" в 25-м туре чемпионата России по футболу

Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Дубль Азмуна принес "Зениту" победу над "Сочи" в матче РПЛ

Власов проиграл Смиту бой за чемпионский пояс WBO

Власов проиграл Смиту бой за чемпионский пояс WBO

"Реал" победил "Барселону" и вышел на первое место в чемпионате Испании

"Реал" победил "Барселону" и вышел на первое место в чемпионате Испании

Хоккеисты СКА победили ЦСКА в третьем овертайме и сократили отставание в серии плей-офф

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код