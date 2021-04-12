"Зенит" вышел в плей-офф Евролиги

Москва. 12 апреля. INTERFAX.RU - Баскетболисты петербургского "Зенита" завоевали путевку в плей-офф Евролиги, главного клубного турнира континента.

В заключительном матче регулярного чемпионата "Зенит" на своей площадке одолел своего конкурента за место в плей-офф, греческую команду "Панатинаикос". Результат встречи – 112:83 (26:22, 21:18, 29:20, 36:23) в пользу российского клуба.

В итоге "Зенит" занял в регулярном чемпионате восьмое место и на первой стадии плей-офф будет играть с испанской "Барселоной" (которая заняла первую строчку). Еще один российский клуб, ЦСКА (второе место), как сообщалось, сыграет с турецким "Фенербахче" (седьмое). "Панатинаикос" оказался за пределами топ-8, в результате выбывает из турнира.