"Химки" крупно проиграли "Маккаби в Евролиге

Для российского клуба-аутсайдера это 29-е поражение в турнире

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - Израильский баскетбольный клуб "Маккаби" нанес крупное поражение подмосковным "Химкам" в домашнем матче очередного раунда регулярного чемпионата Евролиги.

Встреча в Тель-Авиве завершилась со счетом 92:62 (22:12, 31:13, 20:13, 19:24). Российская команда в турнирной таблице занимает последнее место (четыре победы, 29 поражений). "Маккаби" находится на 13-й строчке (14-18).

Поединок "Маккаби"-"Химки" должен был состояться 4 февраля в рамках 24-го тура. Но из-за "коронавирусных" ограничений на въезд в Израиль он был отменен.

В среду российская команда из Израиля отправится в Афины, где проведет последний матч "регулярки" против "Олимпиакоса".

После завершения регулярного чемпионата (34 раунда) борьбу продолжит восьмерка сильнейших.