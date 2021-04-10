ЦСКА сыграет с "Фенербахче" в четвертьфинальной серии Евролиги

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Турецкий баскетбольный клуб "Фенербахче" стал соперником московского ЦСКА в серии 1/4 финала плей-офф Евролиги.

Об этом стало известно после завершения матча заключительного тура регулярного чемпионата турнира между испанской "Барселоной" и немецкой "Баварией" в столице Каталонии, где немецкая команда одержала победу со счетом 82:72. Этот результат вывел "Баварию" на пятое место, а "Фенербахче" опустился на седьмое. Между ними расположился испанский "Реал".

Согласно турнирной сетке, команда, финишировавшая в регулярной таблице на седьмом месте, в плей-офф играет с клубом, ставшим вторым – в данном случае с ЦСКА.

Ранее ЦСКА досрочно обеспечил себе второе место в регулярном чемпионате. На место в плей-офф также претендует петербургский "Зенит", которому в понедельник необходимо побеждать греческую команду "Панатинаикос". В таком случае "Зенит" займет восьмое место и в плей-офф сыграет с победителем чемпионата, "Барселоной".

Известно также, что греческий "Анадолу Эфес" (3-е место в чемпионате) сыграет с "Реалом" (6), а итальянский "Милан" (4) – с "Баварией" (5).

Действующим победителем Евролиги является ЦСКА, он выиграл ее в сезоне-2018/19. Предыдущий сезон-2019/20 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса.