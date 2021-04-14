Востриков стал главным тренером возвращающегося в КХЛ "Адмирала"

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Руководство "Адмирал" утвердило на должность главного тренера хоккейного клуба Сергея Вострикова, сообщает пресс-служба владивостокцев.

"Благодарен руководству клуба за оказанное доверие, понимаю, что это для меня вызов. Готов его принять. Уверен, мы будем радовать болельщиков "Адмирала". Предстоит много селекционной и подготовительной работы по формированию тренерского штаба и команды. Немедленно приступаю к своим обязанностям", - заявил специалист.

Востриков - мастер спорта международного класса, чемпион мира среди молодежи (1984), чемпион Всемирной Универсиады (1985), четырехкратный чемпион Италии, двукратный серебряный (1989, 1992) и бронзовый (1990) призёр чемпионатов СССР, участник Суперсерии в составе ЦСКА и "Химика" с командами Национальной хоккейной лиги (НХЛ), дважды лучший игрок Италии (1995, 1996), дважды лучший игрок Германии (2000, 2001). В качестве игрока выступал за тольяттинское "Торпедо" (Тольятти), "Химик" из Воскресенска, московский ЦСКА, итальянский "Больцано", германский "Аугсбургер Пантер" и "Молот-Прикамье" из Перми.

Тренерскую карьеру Востриков начал 2008 году в качестве старшего тренера ХК "Лада". С декабря 2016 по 2018 год работал главным тренером пермского "Молот-Прикамье", в сезоне 2017/18 выводил команду в Плей-офф. С 2018 по 2020 год - главный тренер ПСК "Сахалин" в Азиатской хоккейной лиге. Дважды чемпион Азиатской хоккейной лиги (сезоны 2018/19 и 2019/20), обладатель приза "Лучший тренер Азиатской хоккейной лиги сезона 2018/19".

"Адмирал" с сезона-2021/22 возвращается в число участников Континентальной хоккейной лиги. В текущем сезоне "Адмирал" не выступал в КХЛ, так как власти Приморья сократили финансирование клуба из-за пандемии коронавируса.