Россия впервые выиграла командный ЧМ по фигурному катанию

Анна Щербакова на чемпионате мира ISU World Team Trophy в Осаке Фото: Koki Nagahama - International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по фигурному катанию впервые в истории стала победителем командного чемпионата мира, World Team Trophy, выиграв турнир в Осаке.

Она набрала наибольшее число очков в общем зачете – 125.

Второе место заняла сборная США (110), третьей стала команда Японии (107). Далее в турнирной таблице разместились Италия (72), Франция (67), Канада (57).

Закрывал программу турнира в субботу произвольный танец в женском одиночном катании. Лучший результат показала россиянка Анна Щербакова, чей прокат судьи оценили в 160,58 балла. Ее соотечественница Елизавета Туктамышева стала третьей (146,23), на втором месте разместилась японка Каори Сакамото (150,29).

Командный чемпионат мира носит статус неофициального; санкции CAS, запрещающие россиянам выступать под флагом РФ, на него не распространяются.

World Team Trophy проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза - Япония. Россия до этого дважды становилась серебряным призером, один раз - бронзовым.