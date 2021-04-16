Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россияне Анастасия Мишина и Александр Гяллямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на проходящем в Осаке командном чемпионате мира.

За свой прокат они получили 73,77 балла.

Второй стала пара из Италии Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (66,09), третий результат показали японцы Рику Миура/Рюити Кихара (65,82).

Таким образом, сборная России упрочила лидерство в общем зачете командного ЧМ. Она набрала 61 очко, на пять баллов опережая занимающую второе место команду США. Третье место занимает Япония (52), далее идут Италия (36), Франция (34), Канада (30).