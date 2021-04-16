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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:10

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Россияне Анастасия Мишина и Александр Гяллямов выиграли короткую программу среди спортивных пар на проходящем в Осаке командном чемпионате мира.

За свой прокат они получили 73,77 балла.

Второй стала пара из Италии Николь Делла Моника/Маттео Гуаризе (66,09), третий результат показали японцы Рику Миура/Рюити Кихара (65,82).

Таким образом, сборная России упрочила лидерство в общем зачете командного ЧМ. Она набрала 61 очко, на пять баллов опережая занимающую второе место команду США. Третье место занимает Япония (52), далее идут Италия (36), Франция (34), Канада (30).

фигурное катание

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