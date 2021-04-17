Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Сборная России продолжает лидировать, впереди - заключительная программа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе среди спортивных пар на проходящем в Осаке командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Их прокат судьи оценили в 151,59 балла.

Второе место заняли американцы Алекса Шимека/Брендон Фрейзер (133,63), третье – японцы Рику Миура/Рюити Кихара (130,83).

Перед заключительной программой турнира (произвольный танец в женском одиночном катании) сборная России лидирует в общем зачете, набрав 103 очка. Далее идут США (94), Япония (88), Франция (64), Италия (62), Канада (49).

Командный чемпионат мира - World Team Trophy – носит статус неофициального; санкции CAS, запрещающие россиянам выступать под флагом РФ, на него не распространяются.

Командный ЧМ проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.