Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 02:04

Мишина и Галлямов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Сборная России продолжает лидировать, впереди - заключительная программа

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Россияне Анастасия Мишина и Александр Галлямов показали лучший результат в произвольной программе среди спортивных пар на проходящем в Осаке командном чемпионате мира по фигурному катанию.

Их прокат судьи оценили в 151,59 балла.

Второе место заняли американцы Алекса Шимека/Брендон Фрейзер (133,63), третье – японцы Рику Миура/Рюити Кихара (130,83).

Перед заключительной программой турнира (произвольный танец в женском одиночном катании) сборная России лидирует в общем зачете, набрав 103 очка. Далее идут США (94), Япония (88), Франция (64), Италия (62), Канада (49).

Командный чемпионат мира - World Team Trophy – носит статус неофициального; санкции CAS, запрещающие россиянам выступать под флагом РФ, на него не распространяются.

Командный ЧМ проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.

фигурное катание

Новости по теме

Новости

Российский боец Немков вышел в полуфинал Гран-при Bellator и защитил пояс

Рублев победил Надаля в четвертьфинале турнира в Монте-Карло

ФК "Локомотив" наказан проведением домашнего матча РПЛ на нейтральном поле

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Россия сохранила лидерство по итогам второго дня командного ЧМ среди фигуристов

Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Российские фигуристы увеличили отрыв от США на командном ЧМ

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

ХК "Авангард" стал вторым финалистом Кубка Гагарина

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

УЕФА отстранил российского судью Лапочкина на 90 дней

Щербакова выиграла короткую программу на командном ЧМ

Россия стала лидером командного ЧМ среди фигуристов после ритм-танца

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код