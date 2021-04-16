Синицина и Кацалапов выиграли произвольную программу на командном ЧМ

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Сборная России по фигурному катанию заработала еще 12 очков в общий зачет на проходящем в Осаке командном чемпионате мира.

Это стало возможным после того, как российские танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов показали лучший результат в произвольной программе. Их прокат судьи оценили в 130,15 балла.

Ранее Синицина и Кацалапов стали лучшими в короткой программе.

Второе место по итогам произвольного танца заняли итальянцы Шарлен Гиньяр/Марко Фаббри (124,75), третье – американцы Кейтлин Гавайек/Люк Бейкер (110,16).

Теперь у сборной России 73 очка, она лидирует в общем зачете. Далее идут США (66), Япония (60), Италия (47), Франция (43), Канада (37).

Командный чемпионат мира - World Team Trophy – носит статус неофициального, санкции CAS, запрещающие россиянам выступать под флагом РФ, на него не распространяются.

Командный ЧМ проводится с 2009 года, турнир традиционно принимает Япония. Четыре раза победителем становилась сборная США, два раза – Япония. Россия дважды становилась серебряным призером, один раз – бронзовым.