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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 21:42

Джокович победил Медведева и в девятый раз выиграл Australian Open

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Российский теннисист Даниил Медведев потерпел поражение от серба Новака Джоковича в финале турнира Большого шлема Australian Open в Мельбурне.

Встреча завершилась со счетом 7:5, 6:2, 6:2 в пользу Джоковича. Ее продолжительность составила 1 час 53 минуты.

Таким образом, 33-летний Джокович стал девятикратным победителем Australian Open и 18-кратным – турниров Большого шлема. Он является лидером мирового рейтинга.

В свою очередь, 25-летний Медведев во второй раз в карьере сыграл в финале турнира Большого шлема. Ранее, в 2019 году он доходил до финала US Open, где уступил испанцу Рафаэлю Надалю. В настоящий момент Медведев в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов занимает четвертое место, но, как сообщалось, в обновленной версии рейтинга, которая будет обнародована в понедельник, он поднимется на третью строчку.

теннис Australian Open

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