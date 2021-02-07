Сборная России по теннису завоевала кубок ATP

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российские теннисисты Андрей Рублев и Даниил Медведев одержали победу над командой Италии в финале проходящего в Мельбурне Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

В первом матче финала Андрей Рублев нанес поражение Фабио Фоньини (6:1, 6:2).

Во втором финальном матче Даниил Медведев обыграл Маттео Берреттини (6:4, 6:2).

Еще двум россиянам - Евгению Донскому и Аслану Карацеву - предстоят матчи против итальянцев Симоне Болелли и Андреа Вавассори, но на итоговое место сборной России в турнире они не повлияют.

В полуфинале российские теннисисты одержали победу над сборной Германии.