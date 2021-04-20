Володин отправил Черчесову медаль за высокие достижения на ЧМ-2018

Москва. 20 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин отправил сборной России по футболу почетную грамоту и специальную медаль "За высокие спортивные достижения на чемпионате мира по футболу 2018".

Как сообщает пресс-служба национальной команды, аналогичную награду получил ее главный тренер Станислав Черчесов.

Черчесов, в свою очередь, поблагодарил Госдуму и Володина за оценку игры сборной России на домашнем ЧМ.

"В футболе очень важно выигрывать трофеи и завоевывать награды. Три года назад нам это сделать не удалось. Но, как я уже неоднократно говорил, по эмоциям и самоотдаче сборная России была на высоте и не оставила равнодушными своих многочисленных болельщиков", - приводятся слова Черчесова.

"Этот турнир мы будем вспоминать ещё долго. Но сейчас все наши мысли о новом крупном соревновании – Евро-2020", - подчеркнул главный тренер сборной России.

На прошедшем в РФ чемпионате мира-2018 сборная России впервые в своей истории дошла до четвертьфинала, где в серии пенальти уступила будущему финалисту турнира Хорватии. Победителем ЧМ-2018 стала Франция.