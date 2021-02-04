Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:31

Глава РФС увидел у сборной России перспективу попасть в топ-10 в мире к 2030 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз рассчитывает, что к 2030 году сборная России войдет в десятку лучших команд рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), заявил президент РФС Александр Дюков в ходе конференции в четверг.

СпортРоссия сохранила 39-е место в рейтинге ФИФАЧитать подробнее

"Сборная России поднялась с 50-го на 39-е место в рейтинге ФИФА. Мы ставим задачу улучшать позиции каждый год, к 2025 году занять 20-е место, а к 2030 году - десятое", - сказал Дюков.

Он также отметил, что Россия должна вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к 2025 году. К концу 2020 году Россия опустилась на седьмую позицию в рейтинге УЕФА.

В настоящее время сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Антирекорд - 70-е место, летом 2018 года. Он был обусловлен тем, что российская национальная команда была освобождена от участия в отборочном к домашнему ЧМ-2018 турнире.

Наивысшая позиция - третье место в марте 1996 года.

футбол рейтинг ФИФА

Новости по теме

Новости

Дюков переизбран президентом РФС

Дюков переизбран президентом РФС

Правнук Муссолини подписал профессиональный контракт с "Лацио"

Сотни игроков и сотрудников Australian Open изолируют из-за выявленного в отеле COVID

Болельщикам на ОИ в Токио рекомендовали отказаться от песен и речевок

Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Роналду признан игроком десятилетия в Европе

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

Латвия проведет ЧМ по хоккею в одиночку

"Барселона" с 2017 года заработала на Месси 619 млн евро

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Федерер в марте возобновит выступления после годичной паузы

Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Барселона" недоплатила Месси 63,5 млн евро

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');