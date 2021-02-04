Глава РФС увидел у сборной России перспективу попасть в топ-10 в мире к 2030 году

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Российский футбольный союз рассчитывает, что к 2030 году сборная России войдет в десятку лучших команд рейтинга Международной федерации футбола (ФИФА), заявил президент РФС Александр Дюков в ходе конференции в четверг.

"Сборная России поднялась с 50-го на 39-е место в рейтинге ФИФА. Мы ставим задачу улучшать позиции каждый год, к 2025 году занять 20-е место, а к 2030 году - десятое", - сказал Дюков.

Он также отметил, что Россия должна вернуть себе шестое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) к 2025 году. К концу 2020 году Россия опустилась на седьмую позицию в рейтинге УЕФА.

В настоящее время сборная России занимает 39-е место в рейтинге ФИФА. Антирекорд - 70-е место, летом 2018 года. Он был обусловлен тем, что российская национальная команда была освобождена от участия в отборочном к домашнему ЧМ-2018 турнире.

Наивысшая позиция - третье место в марте 1996 года.