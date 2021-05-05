Матч отбора к ЧМ-2022 Россия - Хорватия пройдет в "Лужниках"

Москва. 5 мая. INTERFAX.RU - Сборная России по футболу домашние отборочные матчи ЧМ-2022 против Хорватии и Мальты проведет в Москве и в Волгограде соответственно.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, 1 сентября национальная команда примет хорватов на столичном стадионе "Лужники". Матч с Мальтой, запланированный на 7 сентября, примет "Волгоград Арена".

После трех отборочных матчей сборная России занимает второе место в группе H, уступая вице-чемпионам мира хорватам по разнице мячей. Победители групп выйдут в финальную часть чемпионата мира напрямую. Команды, занявшие вторые места, проведут игры плей-офф.

ЧМ-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.