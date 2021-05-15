Кержаков покинет пост главного тренера "Томи"

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Главный тренер футбольного клуба "Томь" Александр Кержаков заявил, что принял решение не продлевать сотрудничество с командой на следующий сезон.

"Я принял решение ещё после игры с "Енисеем", я объявил его руководству. Я не остаюсь здесь на следующий год, причины говорить не буду", - сказал Кержаков, чьи слова приводятся на сайте "Томи".

Кержаков был назначен главным тренером "Томи" в сентябре 2020 года. С 2018 по 2020 год он возглавлял юношескую сборную России (до 17 лет).

Будучи игроком, Кержаков выступал за "Зенит" (Санкт-Петербург), "Динамо" (Москва), "Севилью" (Испания) и "Цюрих" (Швейцария). В составе сборной России Кержаков забил 30 мячей и является действующим рекордсменом сборной по этому показателю.

"Томь" закончила сезон Футбольной национальной лиги в зоне вылета, заняв 18-е место.