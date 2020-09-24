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Кержаков возглавил "Томь"

Кержаков возглавил "Томь"
Александр Кержаков
Фото: Антон Новодережкин/ТАСС

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Томь", выступающий в первенстве Футбольной национальной лиги, заключил договор со старшим тренером юношеской сборной России Александром Кержаковым, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе клуба.

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"Договор с Кержаковым подписан, пока что он будет главным тренером до конца сезона. А дальше - посмотрим", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, "Томь" расторгла контракт с главным тренером Василием Баскаковым из-за неудворительных результатов команды на старте первенства Футбольной национальной лиги.

В начале сентября губернатор Томской области, президент "Томи" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера ФК Кержакову.

Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России (2007), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". С 2018 года является старшим тренером юношеской сборной России.

В составе "Зенита" Кержаков трижды становился чемпионом России, выигрывал Кубок и Суперкубок России (дважды).В "Севилье" он выиграл Кубок УЕФА, Кубок и Суперкубок Испании, в "Цюрихе" стал чемпионом Швейцарии. Всего на счету Кержакова 233 гола, что является рекордом для российского футбола.

футбол Александр Кержаков

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