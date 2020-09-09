Губернатор предложил Кержакову возглавить "Томь"

Москва. 9 сентября. INTERFAX.RU - Губернатор Томской области, президент футбольного клуба "Томь" Сергей Жвачкин предложил пост главного тренера ФК бывшему футболисту Александру Кержакову, который в настоящее время является старшим тренером юношеской сборной России.

"Болельщики знают Александра Кержакова как одного из лучших бомбардиров российского футбола, как тренера юношеской сборной страны. Сегодня его мечта - стать футбольным тренером, пройдя все ступени тренерского мастерства. Такая жизненная позиция мне импонирует и подходит нашей "Томи", - цитирует пресс-служба администрации Томской области слова Жвачкина.

Отмечается, что томский губернатор обсудил вопрос кандидатуры главного тренера с руководителем ПАО "Газпром нефть" (компания является генеральным спонсором "Томи"), а также с президентом Российского футбольного союза Александром Дюковым.

Как сообщалось, "Томь" расторгла контракт с главным тренером Василием Баскаковым из-за плохих результатов команды на старте первенства Футбольной национальной лиги.

Кержаков родился в 1982 году в Ленинградской области. Заслуженный мастер спорта России (2007), лучший бомбардир в истории российского футбола (233 гола), лучший бомбардир в истории "Зенита" (161 гол) и сборной России (30 голов). Выступал за "Зенит", московское "Динамо", испанскую "Севилью" и швейцарский "Цюрих". С 2018 года является старшим тренером юношеской сборной России.